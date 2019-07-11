شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. "خناقة شرسة" فى كواليس حملة فرعون بطلها محمد لطفى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر الفنان محمد لطفى فيديو عبر حسابه الشخصى على إنستجرام من كواليس تصوير فيلم "حملة فرعون" لمشهد خناقة فى حارة شعبية، يخوض فيها لطفى المعركة وحده أمام شارع بأكمله.

وتستقبل صالات السينما الإماراتية والخليجية، يوم الخميس المقبل، العرض الجماهيرى الأول لفيلم "حملة فرعون" بطولة عمرو سعد ومحمود عبد المغنى وروبى وآخرين.

فيلم "حملة فرعون" مأخوذ عن قصة الفيلم اليابانى "الساموراى السبعة" الذى أنتج عام 1954، وأخرجه أكيرا كوروساوا، وأعاد النجم عادل إمام تقديمها فى فيلم "شمس الزناتى"، ويعاد تقديم القصة بروح عصرية ويشارك فى بطولته النجم العالمى مايك تايسون وهافثور يوليوس بيورنسون، نجم مسلسل "صراع العروش"، والمصارع المصرى العالمى كرم جابر.

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تدور أحداث الفيلم فى إطار تشويقى حول الشاب يحيى الشهير بفرعون، الذى يدير أكبر شبكة اغتيالات منظمة فى مصر ويضطر فرعون إلى التوجه إلى سوريا لتحرير ابنه من يد إحدى العصابات الداعشية، وإنقاذه برفقة مجموعة من أصدقائه، الذين يظن بعضهم أنهم سافروا إلى هناك للبحث عن كنز كبير فى منطقة الصراع.

الفيلم من تأليف كريم حسن بشير، ويضم الفنانين رامز أمير، سوزان نجم الدين، و بيومى فؤاد، وإخراج رؤوف عبد العزيز.