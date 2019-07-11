شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد طلبة المدارس فى اليابان يرقصون على أغنية فيلم ALADDIN والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبدو نجاح فيلم ALADDIN لا يكمن فقط في تحقيق إيرادات مرتفعة عالميا وإنما ايضا استطاع أن يصل للجمهور في كافة أنحاء العالم ويجعلهم يتفاعلون مع اغانيه وقصته، وهو ما حدث في اليابان حيث قامت عدد من فرق الرقص المكونة من طلبة المدارس الثانوية في اليابان بتصميم فقرة راقصة مستوحاة من أغنية الجني التي يقدمها في فيلم علاء الدين النجم العالمي ويل سميث.

فيلم Aladdin يعد إعادة لإنتاج الفيلم الكرتونى الشهير Aladdin فى نسخة سينمائية حية، والذى طُرح تجاريًا عام 1992، ليحقق بذلك إيرادات بقيمة تفوق 3 أضعاف ميزانيته والتى تقدر بـ 183 مليون دولار.

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فيلم Aladdin يشارك فى بطولته الممثل المصرى مينا مسعود، الذى يجسد الأداء الصوتى لشخصية "Aladdin"، والنجمة نعومى سكوت بدور "Jasmine" حبيبة علاء الدين، والنجم العالمى ويل سميث الذى يؤدى دور شخصية الجني ويجمع العمل بين العديد من عوامل النجاح منها قصة الفيلم المشوقة والرقص والغناء إضافة الي نجومية ويل سميث.

وتعتبر مشاركة مينا مسعود فى الفيلم إضافة جديدة لرصيد المصريين ممن رفعوا اسم مصر فى المحافل السينمائية العالمية خاصة بعد ما مثله رامى مالك من إضافة لأبناء مصر فى الخارج.