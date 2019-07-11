إدوارد: مسلسل "حواديت الشانزليزيه" يعود بالمشاهدين إلى الخمسينات

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الفنان إدوارد إن مسلسل "حواديت الشانزليزيه"، الذي يشارك في بطولته، يعود بالمشاهدين إلى حقبة الخمسينيات في مصر، وهي فترة ثرية دراميا للغاية.
وأضاف إدوارد - في بيان عقب بدء تصوير العمل - إن المسلسل تدور أحداثه في قالب اجتماعي تشويقي في فترة الخمسينات داخل مصر، وهو مكون من 45 حلقة.
وأضاف أنه احتفل مع فريق عمل المسلسل ببدء التصوير بـ "تورتة" ضخمة مكتوب عليها "حواديت الشانزليزيه"، وجمعته مع بعض الأبطال، بالإضافة إلى أحمد فتحي مدير التصوير، وتامر إسماعيل مهندس الديكور، وملك ذو الفقار مصممة الأزياء.
يذكر أن مسلسل "حواديت الشانزليزيه" تأليف أيمن سليم ونهى سعيد، وإخراج مرقص عادل، ويشارك في بطولته إياد نصار، وداليا مصطفى، ومي سليم وإنجي المقدم.
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