شكرا لقرائتكم خبر عن صابر الرباعى يلتقى جمهور لبنان فى هذا الموعد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحيى المطرب التونسى صابر الرباعى حفلًا غنائيًا كبيرًا فى لبنان، وذلك يوم 2 أغسطس المقبل، ضمن فعاليات مهرجان فقرا فى بيروت.



صابر الرباعى

وطرح الفنان صابر الرباعى منذ أيام ألبومه الجديد "صابر الرباعى 2019"، على موقع يوتيوب، ويتضمن الألبوم 10 أغانى، متنوعة بين الأغانى المصرية والخليجية واللبنانية، فضلاً عن قصيدة للشاعر نزار قبانى، علمًا بأن الألبوم يضم 5 أغانى مصرية، كما طرح أيضا كليب "باى باي" من الألبوم الجديد.

وتأتى أسماء أغانى ألبوم "صابر 2019" كالتالى: "كتاب المجروحين" أغنية مصرية، "عسى يومى قبل يومك" أغنية خليجية، "مغيار" تونسية، "ليلة من العمر" لبنانية، "اتذكرونى" خليجية، "غشاش" خليجية، و"باباى"، و"حياتى"، و"عمرى الجديد"، فضلا عن قصيدة نزار قبانى.