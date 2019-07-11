شكرا لقرائتكم خبر عن كريم محسن موزع موسيقى فى ألبومه بتوقيع راؤول.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يخوض المطرب كريم محسن ثانى تجاربه فى مجال توزيع الأغانى عبر ألبومه الجديد المقرر طرحه خلال الفترة المقبلة، حيث وزع الأغنية التى تحمل اسم الألبوم، والتى لم يعلن عن اسمها حتى الآن، وهى من كلمات أحمد حسن راؤول، وألحانه.

كريم محسن له تجارب كثيرة فى مجال التلحين، حيث قام بتلحين عدد كبير من أغانى ألبوماته السابقة، لكن هذه المرة يوزع أغنية لنفسه ضمن ألبومه، الجديد، بعد أن خاض تجربة التوزيع الموسيقى مرة من قبل من خلال أغنية سينجل تحمل اسم "زمالك جماهيره في ضهره" من كلمات أحمد حسن راؤول.

يذكر أن آخر ألبومات كريم محسن كانت بعنوان "أنا عربى"، وضم عددًا من الأغنيات وهى "أنت حبيبى، وحب الدنيا، وحلوين طعمين، وفى إيه تانى، ومتغير، وندارى ليه، ونقول تانى، وهى خلصت، ووبفتكرك"، وحقق الألبوم نجاحًا كبيرًا.