شكرا لقرائتكم خبر عن افتتاح مهرجان مغرب الحكايات في قصبة الوداية.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجبة ثقافية دسمة احتضنتها مائدة العاصمة المغربية الرباط الموسيقية، مع انطلاق فعاليات النسخة الجديدة من مهرجان مغرب الحكايات، في منطقة قصبة الوداية الأثرية. الثقافة هو العنوان الأبرز لهذه التجربة الكرنفالية، التي تهدف لإعلاء الموروث اللامادي والانفتاح على الثقافات العالمية عبر موسيقاها وفلكلورياتها، وتستضيف المغرب هذا العام أكثر من ثلاثين دولة، تقدم كل دولة حكاياتها الفنية والاستعراضية على مدار أيام المهرجان الأربعة في نسخته السادسة عشرة وبمشارة خاصة جدا لإندونيسيا كضيفة شرف. Advertisements

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