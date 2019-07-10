طرح كليب أحدث أعمال وليد الحلاني الغنائية "قلي بحبك"

طرح الفنان اللبناني الشاب الوليد الحلاني، كليب أحدث أعماله الغنائية "قلي بحبك" عبر قناته الرسمية على اليوتيوب. يُعتبر كليب "قلي بحبك" ثاني كليبات الوليد، بعد كليب أولى أغنياته "عم يسألوا"، وتعاون في كليب أغنية "قلي بحبك" مع المخرج عبدالله غانم. وحملت أغنية "قلي بحبك" كلمات مصطفى زمزم، وألحان جان صليبا، وتوزيع ناصر الأسعد، والأغنية باللهجة اللبنانية. Advertisements قد يهمك ايضاً: عاصي الحلاني يغني هلا "بالخميس" وابنه يرد بالموسيقى الوليد الحلاني يحصد إعجاب متابعيه بسبب سيارته الجديدة

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