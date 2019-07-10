شكرا لقرائتكم خبر عن كلاكيت أول مرة.. صامويل جاكسون يبدأ تصوير فيلمه The Organ Donor والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأ النجم العالمى صامويل جاكسون، تصوير أولى مشاهد فيلمه الجديد الذى يأتى بعنوان The Organ Donor، والمستوحى من قصة السلسلة الشهيرة SAW، بجوار النجم العالمى كريس روك.

ونشر المخرج Darren Lynn Bousman، أول صورة من كلاكيت تصوير المشهد الأول من الفيلم المرتقب طرحه منتصف العام القادم فى دور العرض السينمائى.

وبحسب صحيفة "فاريتى" فإن جاكسون سيؤدى شخصية دور محقق بوليسى يحقق فى سلسلة من الجرائم المرعبة، وأضافت الصحيفة فى تقريرها أن شركة Lionsgate للإنتاج الفنى، محتفظة بكل التفاصيل الخاصة بالعمل السينمائى المرتقب ولم تكشف عن أى تفاصيل سوى انضمام جاكسون، وماكس مينجيلا الذى لعب دور البطولة فى مسلسل The Handmaid's Tale.

وبرز جاكسون مؤخرًا فى بعل دور "كينكايد" فى فيلم The Hitman's Bodyguard، الذى ينتمى لفئة الأكشن والكوميديا، ومن إنتاج استوديوهات ليونز جيت، وهو من تأليف باتريك هيوز، ومن إخراج توم أوكنور، ويشارك فى بطولته عدد كبير من النجوم الكبار أبرزهم، رايان رينولدز، صامويل جاكسون، جارى أولد مان، سلمى حايك، الودى يونج، سام هزلين.