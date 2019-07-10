شكرا لقرائتكم خبر عن أكثر من 40.7 مليون شاهدوا الموسم الجديد من Stranger Things والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نجح مسلسل الخيال العلمى والإثارة Stranger Things، فى تحطيم كل الأرقام القياسية، بعد حصده ما يقارب الـ 40.7 مليون مشاهدة فى الأيام الأولى من عرضه.

وبحسب الشركة المنتجة للمسلسل الشهير، فإن ما يقارب الـ 40 مليون و 700 ألف شخص قاموا بمشاهدة الموسم الثالث الجديد فى أول 72 ساعة من طرحه عبر الشبكة.

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كما نجح الموسم الجديد الذى عرض يوم 4 يوليو الجارى، بعد توقف دام لأكثر من عامين، فى حصد تقييمات ايجابية عالية وصلت لـ 8.9 عبر موقع IMDB الشهير.

وانضمت مؤخراً للموسم الثالث شخصيتان رئيسيتان جديدتان إلى فريق عمل المسلسل، وهما جيك بوسى وكارى إلويز، ومن المقرر أن يلعب كارى دور العمدة كلاين، بينما يلعب جيك دور "بروس"، وتدور أحداث المسلسل فى بلدة هوكينز الأمريكية، داخل أحد المختبرات العلمية التابعة للحكومة آنذاك، والتى تسببت فى مرور البلدة بالعديد من الأحداث الخارقة للطبيعة، بعد تجاربها على البشر، والبحث عن كائنات ذات قوة خارقة، ويسرد المسلسل ثمانينيات القرن الماضى.