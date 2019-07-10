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شكرا لقرائتكم خبر عن محمد رمضان لجمهوره: "هل أنتم جاهزون؟.. الأسطورة والمعلم ثقة فى الله نجاح" والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
روج الفنان محمد رمضان لأغنيته الجديدة "انساي"؛ عبر صفحته الرسمية على موقع تبادل الصور "انستجرام" وذلك بعدما نشر صورة له مع النجم المغربى سعد المجرد الذى سيشاركه الغناء فيها.
وكتب رمضان على الصورة "هل أنتم جاهزون؟ إنساى".. الأسطورة والمعلم ثقة فى الله نجاح ".
كان المطرب المغربى قد نشر من قبل البوستر الدعائى لأغنيته الجديدة التى تجمع بينه وبين النجم محمد رمضان فى أول ديو غنائى بينهما بعنوان "انساى"، وظهر الثنائى على البوستر الذى يشبه أفلام هوليوود الشهيرة، وعلق عليها لمجرد قائلًا: "قريبًا فى باريس"، كما أعلن لمجرد عن موعد طرح الأغنية، وذلك فى منتصف فصل الصيف.
يذكر أن آخر أعمال سعد لمجرد أغنية "نجيبك نجيبك" وهى من كلمات محمد نوبال، ألحان محمود برحيل، ومن توزيع دي جي فان.
أما آخر أعمال رمضان الفنية فقد طرح أغنية "بابا" ، والأغنية من كلمات خالد بدران وألحان وتوزيع رامى المصرى وإخراج أحمد عبد الواحد.
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