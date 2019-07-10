شكرا لقرائتكم خبر عن بعد الإقبال على المسرحية.. عرض إضافى لـ"جوازة مرتاحة" فى الغردقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعربت الفنانه ريم البارودى، عن سعادتها بنجاح أول عرضين من مسرحية " جوازة مرتاحة "، التى تعرض حاليا على أحد المسارح فى الغردقه.

وقالت ريم: "نجاح العرض فاق توقعاتى فى أول يومين؛ ونظرا للإقبال الكبير علي المسرحيه قررنا عرضها غدا أيضا بعد أن كان لها أن تعرض يومى الاثنين والثلاثاء فقط من كل أسبوع" .

وكانت قد انطلقت مساء الاثنين الماضى أولى عروض مسرحية "جوازة مرتاحة" بطولة ريم البارودى وأحمد صفوت وهشام إسماعيل ومنه عرفة، على إحدى المسارح بمدينة الغردقة، حيث تعرض المسرحية كل اثنين وثلاثاء فى الأسبوع.

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مسرحية "جوازة مرتاحة" من تأليف أحمد الملواني، وإخراج محمد جبر، ويتواجد أبطال العرض فى الغردقة منذ أيام لعمل البروفات والتحضير للمسرحية على خشبة المسرح.

وتنتظر ريم عرض الحلقات المتبقية من مسلسل "قيد عائلى" على قناة DMC خلال الفترة المقبلة بعد عرض أول جزء من العمل الذى تدور أحداثه فى 45 حلقة، كما تنتظر عرض مسلسل "السر"، والذي تشارك في بطولته إلى جانب حسين فهمي والنجوم نضال الشافعي ومايا نصري ووفاء عامر وسيناريو وحوار حسام عيسى واخراج محمد حمدي .