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شكرا لقرائتكم خبر عن بيونسيه تطلق أغنية جديدة لفيلم The Lion King.. تعرف على تفاصيلها والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت النجمة العالمية بيونسيه، أنها ستدشن أغنية جديدة ضمن الألبوم الغنائى الذى سيطرح بعنوان The Lion King: The Gift، والمقرر أن يبلغ 23 أغنية متنوعة من الأغانى المستوحاة من فيلم Lion King.
وبحسب صحيفة فاريتى، فإن الألبوم الجديد الذى سينطلق تزامنًا مع الفيلم يوم 19 يوليو الجارى، سيشارك فى كتابة أغانية عدد من فنانية أفريقين، وسيتضمن الألبوم الذى يأتى من شركة Parkwood Entertainment، أغنية جديدة خاصة بها ستحمل أسم "Spirit"، وسيتم استخدامها فى الموسيقي التصويرية الخاصة بالفيلم.
وفي سياق متصل حضرت أمس النجمة العالمية بيونسيه العرض الأول لفيلم "The Lion King" والذي أقيم على مسرح دولبي بهوليود في الولايات المتحدة الأمريكية، وكان بصحبة بيونسيه ابنتها بلو إيفي كارتر ذات السبع سنوات.
وتشارك بيونسيه بالأداء الصوتي في فيلم "The Lion King" دونالد جلوفر وسيث روجين وجون كاني وشويتال اجيوفور، وغيرهم .
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