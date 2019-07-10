شكرا لقرائتكم خبر عن دانا حمدان تلتحق بأسرة "حواديت الشانزليزيه" وتصور مشاهدها بعد شهر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انضمت الفنانة دانا حمدان إلى أسرة مسلسل "حواديت الشانزليزيه" من نوعية الـ 45 حلقة، إنتاج شركة سينرجى، وتأليف أيمن سليم ونهى سعيد، وإخراج مرقص عادل والذى انطلق تصوير أول مشاهده أمس الأربعاء، ومن المقرر أن تبدأ دانا تصوير مشاهدها فى العمل بعد شهر من الآن.



دانا حمدان

مسلسل حواديت الشانزليزيه" بطولة اياد نصار، مى سليم، داليا مصطفى، انجى المقدم، ادوارد، عايدة رياض، فريدة سيف النصر، أمانى كمال، سارة عادل، هاجر الشرنوبى، منة جلال، جينا سليم وتدور أحداثه فى فترة الخمسينات والحياة الاجتماعية فى هذه الحقبة الزمنية وجمال شوارعها وشعبها.

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وكان آخر أعمال دانا حمدان فى الدراما مسلسل "مليكة" من بطولة دينا الشربينى، رامز أمير، مصطفى فهمى، عمر السعيد، أحمد العوضى، ندى بسيونى، صفاء الطوخى، دانا حمدان، إيمان الزيدى، آية سماحة، لمياء كرم، ياسر على ماهر، وقصة أحمد طاهر ياسين وسيناريو وحوار محمد سليمان عبد المالك وإخراج شريف إسماعيل وإشراف أحمد نادر جلال وإنتاج شركة سينرجى.



الفنانة دانا حمدان