شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل Friends ينتقل إلى شبكة جديدة.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينتقل المسلسل الشهير Friends إلى شبكة قنواتHBO الامريكية، مطلع العام المقبل، بعد رحلة عرض طويلة استمرت لسنوات عبر شبكة قنوات نتفليكس التلفزيونية.
وتوصلت الشبكة الأمريكية إلى اتفاق مع القائمين على المسلسل الحائز على تقييم 8.9 عبر موقع IMDB، لعرض المسلسل عبر منصتها بداية العام المقبل فى خطوة جديدة لتطوير محتوى الشبكة بعد طرح خدمة البث المباشر.
مسلسل Friends تدور أحداثه عن مجموعة من الشباب يعيشون فى مدينة نيويورك، ما زال محفورًا فى عقول الكثيرين، وضم أبطالاً كثيرين أبرزهم "جنيفر أنيستون وكورتنى كوكس وليزا كودرو وديفيد شويمر ومات لوبلان وماثيو بيرى".
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