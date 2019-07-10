شكرا لقرائتكم خبر عن خالد جلال يفتتح "سيما مصر" بمركز الإبداع الأحد المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يفتتح المخرج خالد جلال، العرض المسرحى "سيما مصر" الأحد المقبل على مسرح مركز الإبداع الفنى التابع لصندوق التنمية الثقافية بدار الأوبرا المصرية، عرض تخرج الدفعة الثانية قسم التمثيل من استوديو المواهب بمركز الإبداع.

العرض يعتمد على إعادة تجسيد أشهر مشاهد السينما المصرية وتجميعها فى سياق درامى واحد يعتمد على رؤية المخرج خالد جلال، بطولة مجموعة من شباب الموهوبين.

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يذكر أن المخرج خالد جلال خرج من تحت عباءته العديد من النجوم تلقوا التدريب على فنون التمثيل بمركز الإبداع وأشهرهم محمد شاهين ونضال الشافعى وسامح حسين ومحمد فراج وهشام إسماعيل وبيومى فؤاد ومحمد ثروت وغيرهم.