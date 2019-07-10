شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. كيلي مينوج تظهر مرتدية "تنورة" سعرها 595 جنيها إسترلينيا في لندن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بالرغم من تخطي النجمة العالمية كيلي مينوج سن الخمسين إلا أنها تبحث دائما عن الإطلالة الشابة المليئة بالنشاط والحيوية.

التقطت عدسات مصوري " البابارتزي" عدة صور للنجمة كيلي مينوج ذات الـ ( 51 عام ) خلال تنزهها في شوارع لندن ، كانت مينوج ترتدي قميص " oversized " باللون الأبيض و تنوره " ملفوفة " من تصميم دار أزياء "Vivienne Westwood " وصل سعرها الي 595 جنية استرليني .

بينما عززت مينوج إطلالتها الأنيقة بحذاء باللون الابيض ، كما حرصت علي الظهور بنظارة شمس ذات التصميم الكلاسيكي مع القليل من الماكياج .



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