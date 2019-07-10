فيديو| طرح البرومو الدعائي لفيلم "DORA AND THE LOST CITY"



محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

طرحت شركة" Paramount "، أمس، البرومو الدعائي لفيلم" Dora and the Lost City of Gold"، عبر موقع "يوتيوب". وتدور أحداث الفيلم حول "دورا" المستكشفة المراهقة، التي تقود أصدقائها في مغامرة لإنقاذ والديها وحل اللغز وراء مدينة الذهب الضائعة. جدير بالذكر أن الفيلم من بطولة مايكل بينا، وإيزابيلا موني، وإيفا لونجوريا، وبينيشيو ديل تورو.

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