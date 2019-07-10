تعرف على موعد عرض "سينما مصر" أحدث عروض خالد جلال

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة (الخليج 365) كشف المخرج خالد جلال، عن موعد عرض أحدث عروضه المسرحية "سينما مصر"، وهو عرض تخرج الدفعة الثانية قسم التمثيل من استوديو المواهب بمركز الإبداع. العرض يعتمد على إعادة تجسيد أشهر مشاهد السينما المصرية وتجميعها فى سياق درامى واحد يعتمد على رؤية المخرج خالد جلال، بطولة مجموعة من شباب الموهوبين. ومن المقرر أن ينطلق العرض بمسرح الإبداع بساحة الأوبرا، في 14 يوليو الجاري، والمسرحية من إنتاج صندوق التنمية الثقافية وهي عرض تخرج الدفعة الثانية قسم التمثيل من استوديو المواهب بمركز الإبداع، ورؤية وإخراج خالد جلال.

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