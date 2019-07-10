بالتزامن مع مباراته مع نيجيريا.. نبيل الحلفاوي يوجه رسالة لمنتخب جنوب أفريقيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- بهاء حجازي:

نشر الفنان الكبير نبيل الحلفاوي، عبر حسابه الشخصي بموقع "تويتر"، تغريدة يوجه بها رسالة لمنتخب جنوب أفريقيا، بعد تسببه في خروج منتخب مصر وتزامنا مع مباراته مع نيجيريا في دور الثمانية.

وكتب الحلفاوي: "كان زمانا عمالين ندعي ومستنيين الماتش على أعصابنا، إلى فريق جنوب أفريقيا:لولا نحن ما كنتم هنا".

يُذكر أن منتخب جنوب أفريقيا فاز على منتخب مصر بهدف نظيف، لتودع مصر البطولة من دور الستة عشر.