اَيتن عامر تدعو جمهورها لمشاهدة مسرحية ريم البارودي وأحمد صفوت

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365: نشرت الفنانة أيتن عامر، عبر حسابها الشخصي بموقع "إنستجرام" بوستر مسرحية "جوازة مرتاحة". وكتبت اَيتن عامر: "أحمد صفوت ريم البارودي، ولكل الناس اللي فى الغردقة روحوا اتفرجوا على المسرحية واتبسطوا". وانطلقت مساء الاثنين الماضي، أولى عروض مسرحية "جوازة مرتاحة"، على مسرح أحد فنادق مدينة الغردقة، بطولة ريم البارودي وأحمد صفوت ومنه عرفة وهشام إسماعيل، من تأليف أحمد الملواني، وإخراج محمد جبر.

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