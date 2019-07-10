فيديو| بعد عرض "3 أيام في الساحل" في جدة.. هنيدي يوجه الشكر للسعودية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

وجه الفنان محمد هنيدي الشكر لجمهوره في المملكة العربية السعودية، والقائمين على موسم جدة، بعد عرض مسرحية "3 أيام في الساحل" ضمن موسم جدة الثقافي لأول مرة، في الفترة من 3 يوليو إلى 6 يوليو.

ونشر هنيدي مقطع فيديو، عبر حسابه بموقع"تويتر"، قال فيه: "إن شاء الله ساعات وأرجع للقاهرة، أحب أشكر المملكة العربية السعودية حكومة وشعب، بشكر ربنا على النجاح اللي حصل في موسم جدة، وبشكر الجمهور السعودي الراقي، المتذوق للفن والمسرح، والنجاح دا كان ليه مجهود كبير، وبشكر صديقي المخرج مجدي الهواري".

وأضاف محمد هنيدي: "احنا فرحانين بالنجاح اللي نجحناه معاكم، إن شاء الله نلتقي في مواسم أخرى، ختامه مسك"، وعلق على الفيديو قائلا: "مساء الخير.. شكرا لكل أهلي في السعودية على أجمل أيام قضيناها الفترة اللي فاتت في ضيافتكم".

مسرحية "3 أيام في الساحل" إخراج مجدي الهواري وتأليف حاتم حسين، ويشارك هنيدي بطولتها بيومي فؤاد، أحمد فتحي، محمد ثروت"، مها أبوعوف، محمد محمود، ندا موسى وسامية الطرابلسي.