ديبيكا بادوكون تعايد زوجها رانفير سينغ في ميلاده بهذه الصورة

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 10 يوليو 2019 10:38 مساءً - احتفلت نجمة بوليوود ديبيكا بادوكون Deepika Padukone بذكرى ميلاد زوجها النجم رانفير سينغ Ranveer Singh الـ34، التي صافت يوم 6 تموز/يوليو الحالي، وكان احتفالها مميزاً؛ بنشرها صورة له في طفولته وهو يأكل الآيس كريم، عبر «إنستقرام».



وفي التفاصيل، احتفل النجم سينغ، الأسبوع الماضي، بذكرى ميلاده الأولى، بعد زواجه من النجمة ديبيكا في نوفمبر من العام الماضي، حيث قامت زوجته بنشر صورة له في طفولته عبر «إنستقرام»، علماً بأن النجمين يتواجدان حالياً في بريطانيا؛ لإنهاء تصوير فيلمهما الرابع معاً "83".

رانفير يأكل الآيس كريم في طفولته



وعلقت ديبيكا على صورة رانفير وهو يأكل الآيس كريم بالقول: "الحسّاس، والعاطفي، صاحب الرحمة والرعاية والاهتمام، اللطيف، والمرح، والمضحك، والذكي، والمؤمن، كل هذا وأكثر بكثير، إلى زوجي وصديقي وحبيبي، حتى إنني أناديه في كثير من الأحيان بطفلي الصغير، إنه ثمرتي وضوئي في الحياة وقوس قزح الذي يلوّن حياتي.. أتمنى أن تكون دائماً كما أنت اليوم... أحبك".



بهذه العبارات الجميلة، قدمت ديبيكا معايدتها لزوجها رانفير، حيث لاقت كلمتها الكثير من الإعجاب من جمهورها، الذي قدم المعايدات إلى رانفير أيضاً.

رانفير في فيلمه الأخير 83

بدوره، شارك رانفير صورة له عبر «إنستقرام» تظهره بأول إطلالته في فيلمه الأخير "83" مع زوجته ديبيكا، وعلّق على الصورة بالقول: "في يومي الخاص.. أعرض قصةHARYANA HURRICANE KAPIL DEV ، حيث ستلعب ديبيكا دور زوجة كابيل رومي ديف في الفيلم".



وبحسب تقارير، سوف يتوجه فريق العمل إلى ملعب اللورد للكريكيت؛ لتصوير المشاهد النهائية من فيلم كأس العالم 1983.



وعن دور ديبيكا في الفيلم، كشفت التقارير أن رومي تنسحب من الملعب في منتصف الطريق، على افتراض أن الهند ستخسر المباراة، لكنها حاولت بعد ذلك العودة عن قرارها، إلا أنها توفيت".

متشابكي الأيدي

يشار إلى أن فيلم "83" هو الرابع من نوعه في التعامل بين ديبيكا وزوجها رانفير، ومن المعروف أن النجمين غالباً ما يعبران عن حبهما لبعضهما بعضاً من خلال الصور والتعليقات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وآخرها صورة تظهرهما متشابكي الأيدي، بتعليق: "هناك شيء حقيقي تماماً حول تشابك الأيدي، نوع من البساطة المعقدة، قول الكثير من خلال فعل القليل".