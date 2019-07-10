بالصور: وفاة عارض الأزياء السعودي “تومي عمران”

أكدت شقيقة عارض الأزياء السعودي “تومي عمران” ٣٦ عاما نبأ وفاته في مدينة الخبر بالمنطقة الشرقية، بعد تداول مواقع التواصل الاجتماعي هذا النبأ على نطاق واسع. ونقلت مجلة “سيدتي” عن شقيقة “تومي”، قولها: “دخل (تومي) في غيبوبة استمرت لشهرين، وكان يعاني من ورم بالدماغ لكنه لم يكن يعرف ذلك وكذلك نحن”. وأضافت: “عندما كان يقضي إجازته معي بمدينة الخبر سقط فجأة مغشيًا عليه واكتشفنا أنه مريض، وفورًا نقلناه إلى المستشفى، وقد توفي يوم 12/6/2019، وقمنا بدفنه في اليوم التالي 13/6/2019، ولم نفكر في نشر خبر وفاته لأننا كنا في حالة يُرثى لها”. وتابعت شقيقة “تومي”: “رأيت أنه من الضروري أن أؤكد خبر وفاة شقيقي، وأودُ أيضًا أن أدلي ببعض المعلومات عنه، فهو ليس متزوجًا، وكل ما كان يُذكر عنه من أخبار كان مجرد شائعات”. وأشارت شقيقة الفنان تومي عمران، إلى أنه “كان يعيش في تركيا ومرتبطًا بأعمال فنية تم تأجيلها بسبب مرضه، وأنه أخبر متابعينه أنه مريض بمرض بالرئة وأنه يتعالج منه”.

ولدَ في ولاية كاليفورنيا الأمريكية في 10 مارس، من أب سعودي و أم تركية

يُذكر أن الراحل تومي عمران وُلدَ في ولاية كاليفورنيا الأمريكية في 10 مارس، من أب سعودي و أم تركية، وتربى في أمريكا وعاش حياته في فرنسا، وأول زيارة له إلى المملكة العربية السعودية كانت وهو في عمر 15 عاماً للحصول على بطاقة تعريف الشخصية، وتخرَّج في كلية الهندسة، لكن حلمه كان التوجه للإعلام الفني، وكان يريد أن يكون مغنياً لكنه واجه صعوبات في إقناع والده بذلك، وفي نهاية الأمر اقتنع والده برغبته فقرر أن يبدأ مشواره من مصر لتحقيق حلمه. حياة تومي كَانتْ جولة سياحية؛ فقد عاش حياته كسائح يتنقل مِنْ بلد لآخر، وذكر تومي أنّه كَانَ سعيدًا بهذه الحياةِ، لأنه تَعلّمَ كَيفَ يَتعاملُ مع الناسِ بسهولة، حيث اكتسب العديد من الخبرات وخاض الكثير من التجارب التي علمته الكثير مِنْ التقاليد والعادات الخاصة بحضاراتِ البلدانِ المختلفةِ التي زارها.

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