"10 وجوه " كليب جديد يجمع بين سيف الفارس وكرار زايد

طرح الفنان سيف الفارس أحدث كليباته بعنوان "10 وجوه"، عبر قناة الريماس الرسمية بموقع الفيديوهات العالمي "يوتيوب"، كما يشاركه في الغناء الفنان كرار زايد، و الأغنية من كلمات

سيف الفارس، و ألحان كرار زايد، و توزيع نور تيم، و الكليب من إخراج كرار زايد.

يذكر أن الفنان كرار زايد طرح سابقاً كليب بعنوان "معشوكي"، و الأغنية من كلمات

سيف الفارس، وألحان عامر رأفت، و توزيع نور تيم، و الكليب من إخراج رأفت البدر، كما يشاركه في الغناء الفنان عمر رأفت، وكسر الكليب حاجز الـ 22 مليون نسبة مشاهدة منذ طرحه عبر موقع يوتيوب.