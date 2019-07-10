"10 وجوه " كليب جديد يجمع بين سيف الفارس وكرار زايد

طرح الفنان سيف الفارس أحدث كليباته بعنوان "10 وجوه"، عبر قناة الريماس الرسمية بموقع الفيديوهات العالمي "يوتيوب"، كما يشاركه في الغناء الفنان كرار زايد، و الأغنية من كلمات
يذكر أن الفنان كرار زايد طرح سابقاً كليب بعنوان "معشوكي"، و الأغنية من كلمات
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