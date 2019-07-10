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محمد رمضان يكشف كواليس تصوير كليبه المقبل مع سعد لمجرد

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كشف الفنان محمد رمضان كواليس تصوير كليبه المقبل بعنوان "انساي" مع الفنان سعد لمجرد، وجاء ذلك عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور

و الفيديوهات "إنستجرام".

 

يذكر أن أغنية "انساي"، من كلمات وألحان سعد لمجرد، و من المقرر أن يغني

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سعد باللهجة المغربية، فيما يغني رمضان باللهجة المصرية، والكليب من إخراج حسام الحسيني.

 

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