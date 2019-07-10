محمد رمضان يكشف كواليس تصوير كليبه المقبل مع سعد لمجرد

كشف الفنان محمد رمضان كواليس تصوير كليبه المقبل بعنوان "انساي" مع الفنان سعد لمجرد، وجاء ذلك عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصورو الفيديوهات "إنستجرام".
يذكر أن أغنية "انساي"، من كلمات وألحان سعد لمجرد، و من المقرر أن يغني
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