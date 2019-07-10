هاجمت الفنانة أمل رزق نقابة المهن التمثيلية و نقيبها الدكتور أشرف زكى ، و ذلك بعد تعرض إبنتها الفنانة الشابة لمي كتكت ، لحادث سير مروع، حسب ما أعلنته والدتها عبر صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".
وشنت " أمل " ، هجوماً عنيفاً على نقابة المهن التمثيلية في منشورها قائلة: "إلى كل الناس الجدعة اللي بتحبني، بنتي وأصحابهاعملوا حادثة موت، وحالياً في المستشفى، وكعادة النقابة لم تفعل شيئا، وبنتي لوحدها وبطولها، ربنا فوق الكل وحامينا " .
و علمت " الوفد " من مصادرها الخاصة ، بتواجد الفنان أشرف زكى " نقيب الممثلين " داخل المستشفى بعد علمه بوقوع الحادث مباشرةً و أطمئن على حالة
فهل قامت الفنانة أمل رزق بذلك من أجل شهرة إبنتها الفنانة الشابة ؟ و لماذا إعتذرت عن هجومها على نقابة المهن التمثيلية بعد ذلك ؟
كانت هذه تفاصيل خبر خاص .. " بروباجندا " أمل رزق لـ شهرة إبنتها لمى كتكت و نقيب الممثلين " كبـش الفدا " لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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