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خاص .. " بروباجندا " أمل رزق لـ شهرة إبنتها لمى كتكت و نقيب الممثلين " كبـش الفدا "

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هاجمت الفنانة أمل رزق نقابة المهن التمثيلية و نقيبها الدكتور أشرف زكى ، و ذلك بعد تعرض إبنتها الفنانة الشابة لمي كتكت ، لحادث سير مروع، حسب ما أعلنته والدتها عبر صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".

 

وشنت " أمل " ، هجوماً عنيفاً على نقابة المهن التمثيلية في منشورها قائلة: "إلى كل الناس الجدعة اللي بتحبني، بنتي وأصحابها

عملوا حادثة موت، وحالياً في المستشفى، وكعادة النقابة لم تفعل شيئا، وبنتي لوحدها وبطولها، ربنا فوق الكل وحامينا " .

 

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و علمت " الوفد " من مصادرها الخاصة ، بتواجد الفنان أشرف زكى " نقيب الممثلين " داخل المستشفى بعد علمه بوقوع الحادث مباشرةً و أطمئن على حالة

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الفنانة الشابة " لمى كتكت " التى لا يوجد بها أى إصابات نهائياً و تم خروجها ، و أن صديقتها منة السيد المصري التي كانت معها في الحادث هي التي تعرضت لإصابة خطيرة و ستحتاج إلى " جراحة تجميلية " ، ودخلت غرفة العناية المركزة وهي طالبة بالمعهد العالي للفنون المسرحية .

 

فهل قامت الفنانة أمل رزق بذلك من أجل شهرة إبنتها الفنانة الشابة ؟ و لماذا إعتذرت عن هجومها على نقابة المهن التمثيلية بعد ذلك ؟

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