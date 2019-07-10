«بين بحرين» فيلم يحافظ على عادات وتقاليد الشعب المصرى

شهدت بليرتا الكو ممثلة الأمم المتحدة للمرأة بالقاهرة، والدكتورة مايا مرسى رئيس المجلس القومى للمرأة عرض الفيلم الروائى «بين بحرين» للمخرج أنس طلبة فى مناسبة خاصة أقامها المجلس القومى للمرأة مع الأمم المتحدة احتفالاً بانطلاقة الفيلم الناجحة فى المهرجانات بحضور فريق العمل وسفراء الدول، أعربت الدكتورة مايا مرسى عن أهمية الفيلم والنجاح الذى حققه والجوائز التى حصدها خلال مشاركته فى المهرجانات على المستوى المحلى والدولى، مشيدة بالرسالة المهمة للفيلم ودوره فى تغيير العادات والتقاليد السلبية والضارة التى تؤذى المرأة، وتوجهت مرسى بالشكر لصناع الفيلم، وخروج بالشكل اللائق والاحترافى، وقالت مرسى إن الأيام المقبلة تشهد تعاوناً كبيراً مع وزيرة الثقافة الدكتورة «إيناس عبدالدايم» يبدأ

بتبنى الوزارة عرض الفيلم بقصور الثقافة بجميع المحافظات لكى يصل الفيلم لأكبر عدد من الجمهور.

وأشادت «بليرتا اليكو» بنجاح شركة الإنتاج فى تقديم فيلم يحمل قيمة كبيرة للمرأة، ويسهم فى القضاء على الخرافات وأحدث الفيلم تغييراً سلوكياً واجتماعياً، وشارك هيئة الأمم المتحدة للمرأة فى التوعية وهذا ما نأمل أن يستمر.

وأضاف عبدالرحمن خضر المدير التنفيذى للشركة المنتجة للفيلم أن الشركة تسعى لخلق طاقة تغيير من خلال الفن، وكانت الشراكة من شركة «أكسيرو» بين هيئة الأم المتحدة والقومى للمرأة على مدار سنوات فى إعداد قصص نجاح عبر الحملات المؤثرة

فى المجتمع وفيلم «بين بحرين» أول فيلم روائى طويل للشركة، ونأمل أن يؤثر الفيلم فى رفع الوعى المجتمعى بالقضايا التى يناقشها الفيلم.

الجدير بالذكر أن فيلم «بين بحرين» نجح فى حصد أربع جوائز دولية من مهرجان «أسوان الدولى لسينما المرأة» ومهرجان الأفلام الدولى ببروكلين بالإضافة لاختياره فيلم الافتتاح لمهرجان كرامة لأفلام حقوق الإنسان ببيروت، الفيلم تأليف مريم نعوم وإخراج أنس طلبة.

تدور أحداثه اثناء زيارة قصيرة تقوم بها زهرة لبلدتها بإحدى ضواحى القاهرة، وتتعرض فيها ابنتها لحادث مأساوى تسعى زهرة بعده لاستعادة حق ابنتها، كما تصر على إكمال تعليمها، وتنوير المجتمعين حولها، ويسلط الفيلم الضوء على القضايا الاجتماعية المختلفة التى تواجه النساء خاصة فى المناطق الريفية، اختار المخرج منطقة جزيرة الدهب لتصوير معظم أحداث الفيلم، ويعتبر الفيلم تجربة شبابية، حيث يضم وجوهاً جديدة منها محمود فارس، فاطمة عادل، يارا جبران، ومحمد يوسف.