إحساس الأبوة يسيطر على محمد رمضان ورامي صبري في صيف 2019

سيطر إحساس الأبوة على الفنانين في صيف 2019، حيث طرح الفنان محمد رمضان مؤخرا كليب بعنوان "بابا"، و الأغنية من كلمات خالد بدران، و ألحان، وتوزيع رامي المصري، والكليب من إخراج أحمد عبدالواحد.

وطرح أيضا الفنان رامي صبري أغنية بعنوان "أنا بابا"، و هي من كلمات هاله علي، و ألحان عزيز الشافعي،

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و توزيع جلال الحمداوي.

يذكر أن الفنان رامي صبري يستعد لطرح ألبومه بعنوان "فارق معاك"، و يتعاون من خلاله مع عدد من الشعراء و الملحنين من بينهم: "أمير طعيمة، أحمد علي موسى، تامر حسين، عزيز الشافعي، هالة علي، هاني رجب، مديح،

شادي حسن، كما لحن لنفسه العديد من الأغاني.

جدير بالذكر أن الفنان محمد رمضان شارك مؤخراً في مسلسله الرمضاني "زلزال"، من تأليف عبدالرحيم كمال، وإخراج إبراهيم فخر، وبطولة كل من ماجد المصري، حلا شيحة، هنادي مهني، مصطفي منصور، محمد الحناوي، حنان سليمان، محمد فتحي، حسام داغر، سعيد الصالح، محمود عبدالغفار، لمياء كرم، محمود حجازي، محمد الدقاق، إبرام شكري، محمد الشهاوي، أحمد صيام، سامي عبد الحليم، نسرين أمين.