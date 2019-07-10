لطيفة تعود للغناء فى قرطاج

استجاب مهرجان قرطاج الدولى للموسيقى لنداء المطربة لطيفة بالعودة إلى أحضان حفلات بلادها تونس، بتخصيص حفل غنائى لها فى 19 يوليو الجارى، ضمن فعاليات الدورة الـ55 بالعاصمة التونسية، والمقررة إقامته فى الفترة من 11 يوليو إلى 20 أغسطس المقبل.

وكانت الفنانة لطيفة قد أبدت استياءها من قرار ألغاء حفلتين لها فى مهرجان صفاقس الدولى، وبنزرت، دون إبداء أى أسباب واضحة من الجهات الرسمية المنظمة، وهما

الحفلان اللذان كانا من المقرر أن تعود من خلالهما إلى جمهورها التونسى، بعد غياب استمر تسع سنوات

ورغم حرص الفنانة لطيفة على التزامها بالصمت طوال الفترة الماضية، حينما تم منعها من الغناء فى تونس، فى فترة ما، بالإضافة لمنع بث أعمالها الفنية عبر شاشة التليفزيون الوطنى التونسى لأكثر من عام ونصف العام، دون أن

تكشف عن أسباب المنع. لكن هذه المرة خرجت لتكشر عن أنيابها وغضبها عبر صفحاتها الرسمية على وسائل التواصل الاجتماعى عقب تلقيها قرار إلغاء حفلتين لها فى تونس، كانت تتأهب لهما.

وكانت لطيفة قد قدمت اعتذاراً رسمياً عبر حسابها على «تويتر» من جمهورها التونسى، عبر سلسلة من التغريدات تؤكد فيها حبها واحترامها للشعب التونسى، مشيرة فى كلامها إلى أنها تتعرض لحملة شرسة لا تعرف مصدرها ولا سببها.

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ووجهت لطيفة تغريدتها لوزير الثقافة التونسى محمد زين العابدين ليجيبها عن حقيقة ما يحصل معها وعن أسباب تغييبها.