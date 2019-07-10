الموسيقيين تغلق باب الترشح للانتخابات

محضر يهدد العملية الانتخابية بالبطلان.. وغضب بسبب الرسوم

أغلق مساء اليوم باب الترشح لانتخابات مجلس نقابة الموسيقيين التى تقام 30 يوليو، وصل عدد المرشحين على عضوية مجلس النقابة لأكثر من 50 مرشحاً، فى الوقت الذى ترشح على كرسى النقيب الفنانان هانى شاكر ومصطفى كامل فقط.

من المقرر ان يفتح باب التنازلات بعد غد السبت حتى الاثنين 15 يوليو لتعلن بعدها القائمة النهائية للمرشحين يوم السبت 20 يوليو.

شهدت كواليس الترشح للانتخابات العديد من الأحداث، أهمها تحرير محضر برقم2257 / 20-19 إدارى عابدين بتاريخ 7-7-2019 من عدد من الموسيقيين أبرزهم سيد السمان ومصطفى داغر ود.عادل مصطفى، يطالبون فيها ببطلان اجراءات الترشح، وذلك لأن القانون يلزم محكمة جنوب القاهرة بالإشراف على الانتخابات، ومع ذلك لم حضر أى ممثل عن محكمة جنوب القاهرة لتسلم

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أوراق الترشح من المرشحين، وتسلمها المستشار القانونى للنقابة سعد متولى، والسبب أن النقابة لم تخطر المحكمة بفتح باب الترشح.

وعلى جانب آخر سادت حالة غضب شديدة بين جموع الموسيقيين بإقرار مجلس النقابة القديم رفع رسوم الترشح لمجلس النقيب من 500 جنيه إلى 2000 جنيه، ورفع رسوم الترشح لأعضاء مجلس النقابة من 250 جنيهاً إلى 1000 جنيه، وهو ما يخالف المادة رقم 50 من اللائحة الداخلية للنقابة.

شهدت لحظات ترشح الفنان هانى شاكر فى اليوم الأول إقبالاً من الموسيقيين الذين حضروا وجلسوا معه فى مكتبه لأكثر من 5 ساعات، والتقطوا الصور معه، وتحدثوا عن أهم القوانين التى ينوى تعديلها فى اللائحه الجديدة

فى حالة فوزه، فى حين شهدت لحظات حضور مصطفى كامل إلى مقر النقابة فى اليوم الثانى حضوراً كبيراً لعدد من الفنانين منهم حلمى عبدالباقى واحمد العيساوى ومحمد عواد وعمرو شيحة وسيد السمان وخالد عبدالله، وشريف سلامة – شقيق الموسيقار الكبير جمال سلامة- الذين تقدموا أيضاً بأوراق ترشحهم للمنافسة على عضوية مجلس النقابة.

وطلب الفنان مصطفى كامل أن تتم إجراءات الانتخابات تحت إشراف قضائى كامل، حرصا منه على نزاهة الاقتراع، ومروره بكل شفافية تليق بأعرق نقابة فنية عربية، ووجه رسالة لأعضاء الجمعية العمومية بعدم التأثر بالرشاوى الانتخابية من علاج ومعونات، تمت الموافقة عليها الآن فقط، وأكد أن ذلك حق الموسيقى طول الوقت حسب القانون.

وعلى جانب آخر رفضت الشئون القانونية ترشح الفنان سامح يسرى لمجلس النقابة، وذلك بسبب عدم تسديده 45 الف جنيه مقابل حصوله على شقة من النقابة، وبيعها دون تسديد أقساطها، أيضاً رفضت ترشح عضو مجلس النقابة الأسبق أحمد الصاوى لأنه موقوف على خلفية التحقيق معه فى قضية داخل النقابة.