تيلور سويفت تزيح آل كارداشيان من صدارة الأعلى أجرا

تصدرت المغنية الأمريكية تيلور سويفت قائمة الأعلى أجراً في مجال الترفيه، الأربعاء، لكن بفارق ضئيل عن اثنين من عائلة كارداشيان، هما كايلي جينر ومغني الراب كاني وست.

وضمت أيضا قائمة فوربس 100 السنوية للمشاهير، نجوم الكرة ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو ونيمار بين الـ10 الأوائل، جنباً إلى جنب مع المغني وكاتب الأغاني البريطاني إد شيران، وفريق السوفت روك الذي شُكل في السبعينيات "ذي إيجلز"، والذي بدأ جولة جديدة في 2018.

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وعاد وست، زوج كيم كارداشيان، إلى القائمة بعد غياب 4 سنوات، وتفيد تقديرات فوربس أن مكاسبه بلغت 150 مليون دولار قبل الضرائب، وهو ما يعود في أغلبه إلى خطه للأحذية الرياضية "ييزي"، ليحتل المركز الثالث، وحلت كيم كارداشيان في المرتبة الـ26 بالقائمة.

وكسبت سويفت، بدعم من جولتها وألبومها في 2018 "ربيوتيشن"، ما يقدر بنحو 185 مليون دولار، لتحل في المرتبة الأولى، وتصدرت نجمة البوب البالغة من العمر 29 عاماً القائمة في 2016 أيضاً بعد جولتها وألبومها الأعلى مبيعا "1989".

وحلت جينر، البالغة من العمر 21 عاماً، وهي أخت غير شقيقة لكيم وكلوي وكورتني كارداشيان، في المركز الثاني، بعد تقديرات بتحقيقها 170 مليون دولار، بفضل شركتها المتخصصة في طلاء الشفاه ومستحضرات التجميل، والتي تعمل عبر الإنترنت وحققت رواجاً كبيراً.