سعر الدولار في مصر اليوم الأربعاء 10 يوليو 2019

واصل سعر الدولار في مصر، اليوم الأربعاء، استقراره أمام الجنيه المصري في البنوك وشركات الصرافة، وبلغ متوسط سعر الدولار 16.56 جنيه للشراء مقابل 16.66 جنيه للبيع.

واستقر سعر الدولار في البنك الأهلي، أكبر بنك حكومي، عند 16.57 جنيه للشراء و16.67 جنيه للبيع، وهو السعر نفسه في بنوك مصر وعودة والشركة المصرفية العربية الدولية وبيريوس والبركة والمصري الخليجي وقناة السويس.



وعرض مصرف أبوظبي الإسلامي أعلى سعر للعملة الخضراء اليوم، ليبلغ 16.58 جنيه للشراء، مقابل 16.68 جنيه للبيع، متراجعا عن سعر الأمس بقرش واحد.

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وبلغ سعر الدولار في بنوك بلوم، ومصر إيران للتنمية، والتعمير والإسكان، والمصرى لتنمية الصادرات، وكريديت أجريكول، واﻷهلى اليونانى، والعربى الإفريقى 16.56 جنيه للشراء مقابل 16.66 جنيه للبيع، وهو السعر نفسه في البنك المركزي المصري.

وسجل الدولار في البنك التجاري الدولي -أكبر بنوك القطاع الخاص- 16.55 جنيه للشراء مقابل 16.65 جنيه للبيع، وهو السعر نفسه في بنوك الإسكندرية، و المصرف المتحد.

ويعلن البنك المركزي، خلال الأيام المقبلة، صافي احتياطي النقد الأجنبي لشهر يونيو/حزيران الماضي، بعدما ارتفع للشهر الثالث على التوالي خلال مايو/أيار السابق له مسجلا 44.3 مليار دولار.

وتراجع متوسط سعر شراء اليورو، ليسجل 18.53 جنيه للشراء مقابل 18.70 جنيه للبيع، كما هبط متوسط سعر الشراء للإسترليني إلى 20.61 جنيه مقابل 20.84 جنيه للبيع.



في المقابل استقرت نسبيا مستويات سعر صرف العملات العربية مقارنة بأسعار أمس الثلاثاء، حيث بلغ سعر الريال السعودي بقرش واحد، ليسجل 4.40 جنيه للشراء مقابل 4.44 جنيه للبيع، وسجل سعر شراء الدرهم الإماراتي 4.50 جنيه مقابل 4.53 جنيه للبيع، وتراجع سعر الدينار الكويتي مسجلا 54.41 جنيه للشراء مقابل 54.85 جنيه للبيع، حسب بيانات البنك الأهلي المصري.