فيلم الممر يحقق 60 مليون جنيه إيرادات في 35 يوما

حقق فيلم "الممر" للنجم أحمد عز 60 مليون جنيه إيرادات بعد طرحه بالسينمات خلال 35 يوما فقط، وهو الرقم الذي يعد قياسي.

إقبال أبناء الجالية المصرية في دبي على فيلم الممر (صور)

الفيلم من إنتاج هشام عبد الخالق، ويجسد شخصيات الفيلم مجموعة من النجوم على رأسهم أحمد عز، هند صبري، أحمد رزق، شريف منير، إياد نصار، أسماء أبو اليزيد، أحمد فلوكس، محمد فراج، والفيلم قصة وإخراج شريف عرفة، سيناريو وحوار الشاعر الغنائي أمير طعيمة.

وفي السياق نفسه، يقوم صناع عمل الفيلم حاليا بجولة في بعض البلدان العربية والأوروبية للفيلم، حيث أقيم عرض خاص له في لبنان والأردن ودبي وبعض الدول الأخرى.

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