الكشف عن تفاصيل جديدة بشأن انفصال الفنانة نهى عابدين وحازم زيدان

القاهرة - لايف ستايل
كشف الممثل والمخرج السوري حازم زيدان، تفاصيل جديدة حول انفصاله عن زوجته الفنانة المصرية نهى عابدين.
وقال حازم زيدان، في تصريحات صحفية، إن الطلاق تم منذ عامين ويعود السبب في ذلك إلى اختلاف الثقافات والتسرع باتخاذ القرار.
وأضاف، أن ابنه أيمن يعيش برفقة والدته نظرًا لصغر سنه وأنه يتواصل معه عن طريق الانترنت، وكان الأمر مؤلمًا بالنسبة له في البداية ولكنني تجاوزته الآن.
يذكر أن الثنائي أعلنا ارتباطهما في عام 2014، بعد علاقة عاطفية جمعتهما في معهد السينما بمصر، وأسفر زواجهما عن طفل وحيد أطلقا عليه اسم أيمن تيمنا بجده الممثل السوري أيمن زيدان.
وتنتظر نهى عابدين عرض الجزء الثاني من فيلم "الكنز"، الذي تشارك فيه إلى جانب محمد سعد، وروبي، وأحمد رزق، وهاني عادل، وهيثم أحمد زكي، وأمينة خليل، وعدد كبير من الممثلين، والفيلم من إنتاج وليد صبري.
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