محمد إمام يستأنف تصوير فيلمه الجديد "لص بغداد"

يستأنف النجم محمد أمام، تصوير فيلمه "لص بغداد"، يوم 15 يوليو / تموز المقبل، بعد فترة طويلة من توقف التصوير، لانشغال مخرج الفيلم أحمد خالد موسى في تصوير أعمال فنية أخرى.

ويصور المخرج مجموعة من المشاهد الخارجية في أماكن متفرقة بالقاهرة والإسكندرية ومنطقة السخنة قبل السفر إلى تايلاند، وبعدها يستعد للسفر إلى تايلاند لاستكمال تصوير المشاهد الخارجية هناك.

يشارك في بطولة فيلم "لص بغداد" كل من فتحى عبد الوهاب، وياسمين رئيس، ومحمد عبد الرحمن توتة، وصلاح عبد الله، وأحمد رزق، وعدد آخر من الممثلين، والفيلم تأليف تامر إبراهيم، وإخراج أحمد خالد موسى، في أول تعاون بينهما في السينما، وإنتاج سينرجي فيلمز.

Advertisements

قد يهمك ايضاً:

محمد إمام يستقر على "تايلاند" لتصوير المشاهد الخارجية لفيلم "لص بغداد"

فتحي عبد الوهاب يعود لتصوير"لص بغداد" بعد توقف50 يومًا