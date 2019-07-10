نيكي ميناج تنسحب من حفل "إم تي في" المقام في جدة

أعلنت النجمة الأميركية الشهيرة نيكي ميناج انسحابها بشكل مفاجئ وغير مبرر من حفل "MTV" المقام في مدينة جدة خلال أيام، ولم تذكر أسباب انسحابها حتى الآن.

ومن المعروف أن إعلان حفل نيكي ميناج، آثار ردود فعل غاضبة على مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية؛ إذ أشار البعض إلى أن ملابس النجمة الأميركية لا تليق مع طبيعة المملكة وعاداتها وتقاليدها المحافظة، وأكد معارضو الحفل أنهم يريدون فعاليات فنية وترفيهية متنوعة، بينها حفلات غنائية جماهيرية في موسم جدة.

وعلى الجانب الآخر، أبدى بعض الجمهور استعدادهم للحفل، معللين الأمر بأن الحضور أمر اختياري دون إجبار من أحد على المشاركة من عدمها، وأكدوا أن طبيعة المملكة يراعيها الفنانون والفنانات الذين يغنون فيها.

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