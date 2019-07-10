شكرا لقرائتكم خبر عن نيكول كيدمان تجسد دور البطولة فى مسلسل Crime Farm الجديد.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقرت شبكة قنوات HBO الأمريكية، على اختيار النجمة العالمية نيكول كيدمان لبطولة مسلسلها الجديد الذى يأتي بعنوان "Crime Farm"، القادم على خدمة البث المباشر الجديدة التى أطلقتها الشبكة منذ أيام.

وبحسب صحيفة فاريتى، فإن كيدمان تجسد دور البطولة فى المسلسل الجديد بجوار الممثل العالمى ريتشارد إيكيلنبوم، وستدور قصة المسلسل حول مقتل شخص عن قصة حب نفسية جنسية تحقق فيها كيدمان وصديقها اللذان يعملنا خبراء فى القتل الجنائى وسرعان ما ستتوالى الأحداث والقضايا التى يتصعد بهم فى طرق غير تقليدية وخطرة.

المسلسل الجديد سيكون من تأليف جانين شيرمان، وستقود كيدمان مرحلة الإنتاج التنفيذى بجانب بير سارى، ومن المقرر ان تتعاون HBO مع وارنر بروس فى المسلسل الجديد الذى سيعرض العام المقبل عبر الشبكة.