شكرا لقرائتكم خبر عن شريف منير: "لو دخلت بيت متطلعش سره بره" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مازال الفنان شريف منير يتبع أسلوب تقديم النصيحة للجمهور على انستجرام وكانت الأخيرة اليوم الأربعاء: "لو دخلت بيت متطلعش سره بره".

وكان منير قد نشر الأيام الماضية بعض من النصائح بشكل شبه يومى منهم: متمدش إيدك على بنت، لما تخبط على حد فى شقته اقف بعيد عن الباب، السخرية من الآخرين متضحكش، قول شكرا قول أشف الى يعتذر الأول هو الأقوى وغيرهم من النصايح الإيجابية والتى تعبر عن مدى كونه شخص متسامح مع نفسه ومسالما على الصعيد الإنسانى.

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وعلق جمهور شريف منير علي تلك الرسالة قائلين "حضرتك بتوصل رسالة محترمة جدا عن الفن وبتأدى رسالتك على أكمل وجه، ربنا يجعله فى ميزان حسناتك، حضرتك إنسان مهذب وأخلاقك عالية، أنت محترم" وغيرها.