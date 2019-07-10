خبر مفرح لمحبّي أنجين أكيوريك

بعد غياب طويل، يعود النجم التركي أنجين أكيوريك في مسلسل يحمل اسم "ابنة السفير".

وقد تمّ الإعلان عن التعاقد معه رسمياً، بعد غيابه سنتين، والمسلسل من كتابة نهير وعائشة من أهم اعمالهما البحر الاسود.

وسيعرض على قناةفي Star Tv شهر اكتوبر المقبل. ومن المقرر تغيير اسم المسلسل بعد انطلاق التصوير.

ولم يعرف بعد من هي النجمة التي ستشارك أنجين المسلسل.

يذكر أن آخر اعمال أنجين، مسلسل "حتى الممات" الذي جمعه بالممثلة فهرية أفجان، وكان آخر عمل تظهر به قبل زواجها من النجم بوراك أوزجيفيت، ورغم إشادة النقاد بالعمل، إلا أنه لم يحصل على نسب مشاهدة مرتفعة، فتمّ إيقافه بعد انطلاقه بأسابيع قليلة، ما تسبّب بالإحباط للمشاركين به.