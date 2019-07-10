مدير مهرجان قرطاج في أقسى تصريح عن إليسا: لا تعجبني

في أقسى تصرح يطال الفنانة إليسا، أعلن مختار الرصاع مدير مهرجان قرطاج الدولي، أنّه غير معجب بالفنانة اللبنانية.

الرصاع الذي ظهر في مقابلة إذاعية، قال إنّ إليسا تعاقدت هذا العام حصرياً مع مهرجان بنزرت، وقال إنّه لا يفكر في التعاقد معها حتى لو لم تكن قد تعاقدت مع المهرجان المنافس في تونس.

وأكّد أنّها لا تعجبه، ولا يؤمن أنها ملكة الإحساس، مقارنة بينها وبين نجوى كرم التي رحّب بوجودها في قرطاج.

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كذلك رحّب بوجود جوليا بطرس، مطلقاً معلومة أظهرت أنّه غير مضطلع على وضع الساحة الفنية، إذ قال إنّه يرحّب بجوليا رغم أنها توقفت عن الغناء.

كما رحّب بشيرين التي وصفها بأنّها هي ملكة الإحساس.

وصوّب على فناني بلده، ومن بينهم الفنانة لطيفة التي تحيي حفلاً في المهرجان ليلة 19 يوليو، إذ قال إنّ صابر الرباعي هو الفنان التونسي الوحيد الذي يستطيع ملء مدرجات المهرجان.