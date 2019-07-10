تايلور سويفت تزيح عائلة كارداشيان عن “الأعلى أجرًا”

متابعة بتجـــــــــــرد: تصدرت المغنية تايلور سويفت قائمة الأعلى أجرًا في مجال الترفيه، لكن بفارق ضئيل عن اثنين من عائلة كارداشيان: نجمة تلفزيون الواقع التي أصبحت في ما بعد رائدة صناعة مستحضرات التجميل كايلي جينر ومغني الراب كاني وست.

ضمت أيضًا قائمة فوربس 100 السنوية للمشاهير نجوم الكرة ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو ونيمار بين العشرة الأوائل، جنبًا إلى جنب مع المغني وكاتب الأغاني البريطاني إد شيران وفريق السوفت روك الذي شُكل في السبعينات “ذي إيجلز”، الذي بدأ جولة جديدة في 2018.

وعاد وست، زوج كيم كارداشيان، إلى القائمة بعد غياب أربع سنوات. وتفيد تقديرات فوربس أن مكاسبه بلغت 150 مليون دولار قبل الضرائب، وهو ما يعود في أغلبه إلى خطه للأحذية الرياضية “ييزي”، ليحتل المركز الثالث. وحلت كيم كارداشيان في المرتبة الـ26 بالقائمة. وكسبت سويفت، بدعم من جولتها وألبومها في 2018 “ربيوتيشن”، ما يقدر بنحو 185 مليون دولار لتحل في المرتبة الأولى.