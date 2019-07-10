أكثر المواقف المحرجة في حياة رويدا عطية

متابعة بتجــــــــــرد: شاركت النجمة السورية رويدا عطية جمهورها، عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، بتغريدة كشفت من خلالها عن أكثر المواقف المحرجه التي تتعرض لها في حياتها اليومية، وطالبت جمهورها بالإعلان عن أكثر المواقف التي تعرضوا لها أيضا.

وغردت رويدا وقالت: “يلا يوم جديد وتعو لنشوف كل حدا منكم يقلي عن موقف محرج صار معاه وكيف اتصرفتو؟ أنا عن نفسي دايما بتصير معي فجأة عدة أشخاص بيجوا ليسلموا وأنا بمد إيدي بكل ثقة واللي قدامي ما بيكون منتبه، بحس إيدي مكالمة لم يرد عليها يلا اتحفوني”.

يشار إلى أن آخر أعمال الفنانة رويدا عطية، أغنية “كيفك يا حب”، من كلمات عمر ساري، وألحان محمد بشار، وتوزيع رامي الرئيس.