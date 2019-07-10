لفتة إنسانية مميّزة من تامر حسني مع ابنة عامر منيب

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متابعة بتجـــــــــرد: وجه النجم المصري تامر حسني عبر خاصية “ستوري” على حسابه الشخصي بموقع “إنستجرام”، رسالة لابنة الفنان الراحل عامر منيب، هنأها خلالها بتخرجها من الجامعة، في لفتة إنسانية رائعة.
ونشر تامر حسني، صورة لـ”مريم” تجمعها بوالدها وهي طفلة، وأخرى وهي تحتفل بتخرجها من الجامعة، وعلق عليها قائلاً: “أكيد بابا فرحان بيكي دلوقتي، وأنا كمان فرحان بيكي يا أحلى مريوم”.
يذكر أن الفنان عامر منيب توفي في 26 نوفمبر من عام 2011، بمستشفى دار الفؤاد عن عمر يناهر الـ48 عاما، بعد صراع مع المرض.
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