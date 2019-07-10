نيكي ميناج تلغي حفلها في السعودية.. فما السبب؟

متابعة بتجــــــــــرد: قرّرت مغنية الراب الأميركية نيكي ميناج الإنسحاب من الحفل الموسيقي الذي كان مقرراً في المملكة العربية السعودية بـ18 من الشهر الحالي، ما تسبّب برد فعل غاضب من مجتمع الحقوقيين في المملكة.

فبعدما أثارت نيكي ميناج عاصفة من ردود الفعل على الإنترنت عندما وافقت على المشاركة في مهرجان “موسم جدة” الموسيقي، ألغت المغنية الحفل وذلك “دعما لحقوق المرأة والمثليين”.

إذ أصدرت ميناج يوم الثلاثاء بياناً بعد ضغوط مارسها عدد من النشطاء الحقوقين، وأعلنت: “بعد تفكير دقيق قررت عدم المضي قدمًا في حفلتي الموسيقية المقررة في جدة وورلد فيست”.

وأضافت: “بعدما عرفت أكثر حول القضية وبالرغم من أن كل ما أشيع هو مجرد تقديم عرض للجماهير في المملكة العربية السعودية، توصلت إلى أنه من المهم بالنسبة إلي أن أؤكد بوضوح على دعمي لمجتمع المثليين والمثليات وثنائيي الجنس والمتحولين جنسيا كما وحرية التعبير”.