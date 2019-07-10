أحمد السعدني يمازح معجباته: “مصر مفيهاش بنات حلوة”

متابعة بتجـــــــــــرد: شارك الفنان أحمد السعدني جمهوره، عبر حسابه الشخصي على موقع “إنستجرام”، بمقطع فيديو طريف أثناء لقائه بمجموعة من المعجبات خلال عطلته الصيفية، وعلق عليه قائلاً: “البنات البنات”.

وظهر “السعدني”، في مقطع الفيديو وهو يمازح الفتيات اللائي تجمعن بجوار سيارته قائلا: “مشكلة مصر إن مفيهاش بنات حلوة، يعني البنات في مصر كلهم وحشين جدا حتى شوفوا”، ليدير الكاميرا تجاههن معلقا: “بنات زي القمر.. أحلى بنات”، وسط حماس شديد من الفتيات معبرين عن حبهن له.

وخاض أحمد السعدني الماراثون الرمضاني الماضي بمسلسل “زي الشمس”، الذي حقق نجاحا كبيرًا، ويشارك في بطولته دينا الشربيني، وسوسن بدر، وريهام عبد الغفور، وجمال سليمان، وأحمد مالك.

يذكر أن “السعدني” كان قد وعد إحدى متابعاته، التي قالت إنها حلمت بأنها تلتقط صورة معه، بمقابلتها والتصوير معها يوم 16 يوليو الجاري.