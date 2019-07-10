متجاهلا اتهامه بالاعتداء الجنسي.. آلن يصور فيلمه الجديد

بدأ المخرج الأمريكي المعروف وودي آلن، الأربعاء، تصوير فيلمه الجديد في سان سيبستيان، متجاهلاً الاتهامات التي تطارده بالاعتداء جنسياً على ابنته بالتبنّي.

وقال آلن، خلال مؤتمر صحفي، عشية بدء التصوير في المدينة الواقعة شمال إسبانيا: "لطالما كانت فلسفتي تستند إلى التركيز على عملي، والاستمرار في العمل مهما حصل في الحياة ومع العائلة والأطفال والمستجدات السياسية".

ورداً على سؤال حول حركة "#مي تو" التي سلطت الضوء مجدداً على الاتهامات بشأن ابنته بالتبنّي، أوضح: "أنا لا أفكر بالحركات السياسية أو الاجتماعية، أنا لست مسلحاً ذهنياً لذلك، ولا ألقي نظرة عميقة على هذه الأمور، بل أهتم خصوصاً بالعلاقات بين البشر والناس".

وكان المخرج السينمائي (83 عاماً)، الذي أنجز أكثر من 50 فيلماً، دائماً ينفي صحّة اتهامات ديلان فارو، التي تؤكد أنه ارتكب انتهاكات جنسية بحقها عام 1992 وهي في سنّ الـ7.

وأُسقِطت الملاحقات ضدّ المخرج بعد تحقيقين منفصلين استمرا أشهراً، إلا أن ديلان فارو وبدعم من والدتها بالتبنّي ميا فارو وأخيها رونان، جدّدت مطلع 2018 هذه الاتهامات في خضم موجة "#مي تو".

وأساءت القضية إلى صورة المخرج ودفعت ممثلين وممثلات سبق لهم أن عملوا معه إلى الابتعاد عنه، كما فسخت مجموعة "أمازون" العملاقة كذلك عقداً مربحاً لإنتاج 4 أفلام وتوزيعها، ما دفع آلن إلى مقاضاتها.

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وفيلمه "يوم ممطر في نيويورك" (إيه ريني داي إن نيويورك) الذي كان ضمن هذا العقد، لم يُعرَض في الصالات الأمريكية بسبب الخلاف، لكنه سيُعرَض قريباً في دول أوروبية.

تحية لكبار السينمائيين

مع عمله الجديد، الذي يستمر تصويره حتى 20 أغسطس/آب بالمدينة الواقعة في بلاد الباسك، ينوي المخرج النيويوركي الحاصل على 4 جوائز أوسكار الابتعاد عن هذا الإطار الصعب.

وأوضح وودي أنه من المقرّر عرض الفيلم في الصالات سنة 2020، وهو كوميدي رومانسي، بطولة كريستوف فالتس، ووالي شون، وجينا جيرشون، وإيلينا انايا، وسيرجي لوبيز.

وأكد آلن أنه سيكون "تحية إلى كبار المخرجين وأهم الأفلام التي برزت على امتداد تاريخ المهرجانات السينمائية".

أُقِيم المؤتمر الصحفي في قصر "كورسال"، حيث يُنظَّم سنوياً مهرجان سان سيبستيان، وهو من أهم الفعاليات في الدول الناطقة بالإسبانية، وكان وودي آلن حصل على جائزة فخرية من المهرجان عن كامل مسيرته عام 2004.

وقال آلن: "إن المهرجانات تكرّم دائماً مخرجين استثنائيين ينظرون إلى السينما على أنها شكل من أشكال الفن، بينما أصبحت حالياً تهتم بالنجوم والدعاية والجوانب التجارية".

الفيلم حتى الآن "دون عنوان"، وسيُمثّل دليلاً جديداً على شغف المخرج بأوروبا، حيث يحقّق عادةً نجاحاً أكبر من بلده الأم، إذ أفاد في هذا السياق: "آمل بأن تستمر علاقتي بالجمهور الأوروبي، وأن يواصلوا الترفيه عن أنفسهم من خلال أفلامي".