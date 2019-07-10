بعد توقف إنتاجها.. أشهر 7 أفلام ظهرت فيها السيارة "بيتلز"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - في مفاجأة غير متوقعة، أعلنت شركة "فولكس فاجن" منذ ساعات قليلة وقف إنتاج مجموعة سيارات "بيتلز" المعروفة بـ"سيارة الشعب"، بعد 80 عاما بدء تصنيعها.

وعلى مدار سنوات إنتاجها لاقت سيارات "فولكس فاجن بيتل" شعبية كبيرة، إلى حد ظهورها في أفلام هوليوود أكثر من مرة، وفي محاولة لتكريمها، استعرض موقع "تي في أوفر مايند" الأمريكي، أشهر 7 أفلام أجنبية تضمنت ظهورا مفاجئا لهذه السيارات.

1- Bring It On "المنافسة"





فيلم رياضي كوميدي من بطولة كريستين دانست، يحكي عن مجموعة من المشجعين الرياضين يجتهدون للحصول على المركز الأول في منافسة تشجيع هي الأضخم محليا.

في الفيلم، تقود قائدة المشجعات تورانس شيبمان (كريستين دانست) سيارة "بيتل" لأنها ترى أنها تناسب شخصيتها.

2- Little Miss Sunshine "ليتل ميس صن شاين"



فيلم درامي كوميدي من بطولة ستيف كاريل، ويحكي عن عائلة تذهب في رحلة بالشاحنة إلى مسابقة جمال "ليتل ميس صن شاين" المخصصة للأطفال إلا أن الرحلة تأخذ منعطفات غريبة وغير متوقعة.

تخطف شاحنة "بيتل" الصفراء التي تقودها العائلة نظر الجمهور منذ اللحظة الأولى؛ إذ تعتبر بمثابة أحد أبطال الفيلم بداية من وجودها على بوستر الفيلم وحتى ظهورها في كافة المشاهد تقريبًا.

3- Footloose "الطليق"



فيلم رومانسي من بطولة كيفن بيكون، تدور أحداثه حول مراهق شاب يحب الرقص ويرغب في احترافه، إلا أن قواعد بلدته الصارمة تحول دون ذلك.

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من أكثر الأشياء اللافتة في أحداث فيلم "الطليق" هي سيارة "بيتل" الصفراء التي يقودها البطل.

4- Cars "سيارات"

فيلم أنيميشن يدور حول سيارة سباق شهيرة يطلق عليها "مكوين البرق" تجد نفسها في رحلة للتعرف إلى المعنى الحقيقي للصداقة والعائلة.

يضم فيلم الأنيميشن أنواع مختلفة من السيارات، وبالتالي كان من الطبيعي أن يحتوي على سيارة "بيتل" دائرية مميزة أحبها الصغار بسبب شكلها الفريد والمميز عن بقية السيارات.

5- Back to the Future "العودة إلى المستقبل"

فيلم خيال علمي من بطولة مايكل جي فوكس وكريستوفر لويد، وتدور أحداثه حول مراهق يسافر عبر الزمن إلى الماضي متسببا في وقوع مشاكل كثيرة.

ورغم أن سيارة "بيتل" في فيلم "العودة إلى المستقبل" لا تظهر على الشاشة لوقت طويل، لكن نجاح وشعبية سلسلة أفلام الخيال العلمي الشهيرة جعلت مشاهد السيارة مميزة ولا تنسى، رغم مرور كل هذه الأعوام.

6- Transformers "المتحولون"



فيلم الأكشن والخيال العلمي "ترانسفورمرز" من الأفلام التي رسخت شهرة سيارات "البيتلز" بسبب شخصية "بامبل بي"، الإنسان الآلي الفضائي على هيئة سيارة "بيتل" صفراء.

7- Herbie: The Love Bug "هيربي"

فيلم كوميدي من بطولة ليندسي لوهان، يدور حول فتاة تشتري سيارة "بيتل" دون أن تدرك أن السيارة تمتلك قوى خارقة.

يعتبر الفيلم من أنجح الأفلام التي ظهرت فيها سيارات "البيتلز" وأكثرها شهرة بسبب ظهور السيارة طوال أحداث الفيلم.



