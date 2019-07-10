خاص- عمر كرم يطلق جديده مع لايف ستايلز ستوديوز

أطلق الفنان اللبناني عمر كرم أغنية جديدة بعنوان “صارحني” بالتعاون مع شركة الانتاج الرائدة لايف ستايلز ستوديوز.

يناشد “كرم” حبيبته في الأغنية أن تصارحه في السبب الذي جعلها تبتعد عنه مشدداً الى أنه يتألم بغيابها.

يخاطب عمر كرم في الأغنية عنصر الشباب ان لناحية الكلام أو اللحن او الموسيقى العصرية بالاضافة إلى دعم من شركة الانتاج لايف ستايلز ستوديوز التي تجدد التعاون معه بعد نجاحات سابقة.

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يقول مطلع الأغنية: “ما عندي حدا غيرك يسأل عني /ما بدي حدا غيرك يسأل عني/أنا مش مبسوط تعا هلق صالحني /أنا والله بموت إذا ما بتسامحني /مني زعلان يا حبيبي صارحني /عفواً غلطان، بُعدك عم يدبحني”

أغنية “صارحني” من كلمات احمد ماضي، إشراف وانتاج موسيقي جان صليبا، انتاج شركة لايف ستايلز ستوديوز.

الاغنية تم تصويرها على طريقة الفيديو كليب في لبنان تحت ادارة المخرجة هيفاء الفقيه، ومن المتوقع ان يصدر الكليب قريباً.