Jul 10, 2019
أطلق الفنان اللبناني عمر كرم أغنية جديدة بعنوان “صارحني” بالتعاون مع شركة الانتاج الرائدة لايف ستايلز ستوديوز.
يناشد “كرم” حبيبته في الأغنية أن تصارحه في السبب الذي جعلها تبتعد عنه مشدداً الى أنه يتألم بغيابها.
يخاطب عمر كرم في الأغنية عنصر الشباب ان لناحية الكلام أو اللحن او الموسيقى العصرية بالاضافة إلى دعم من شركة الانتاج لايف ستايلز ستوديوز التي تجدد التعاون معه بعد نجاحات سابقة.
يقول مطلع الأغنية: “ما عندي حدا غيرك يسأل عني /ما بدي حدا غيرك يسأل عني/أنا مش مبسوط تعا هلق صالحني /أنا والله بموت إذا ما بتسامحني /مني زعلان يا حبيبي صارحني /عفواً غلطان، بُعدك عم يدبحني”
أغنية “صارحني” من كلمات احمد ماضي، إشراف وانتاج موسيقي جان صليبا، انتاج شركة لايف ستايلز ستوديوز.
الاغنية تم تصويرها على طريقة الفيديو كليب في لبنان تحت ادارة المخرجة هيفاء الفقيه، ومن المتوقع ان يصدر الكليب قريباً.
كانت هذه تفاصيل خبر خاص- عمر كرم يطلق جديده مع لايف ستايلز ستوديوز لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بصراحة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.