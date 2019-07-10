تراند اليوم : حفيد عمر الشريف يعلن تأسيس شركة واقيات ذكرية تحمل اسمه...

تزامنًا مع الذكرى الرابعة لوفاة جده، أثار “عمر الشريف جونيور”، حفيد الفنان عمر الشريف، أزمة كبيرة بعد نشره تدوينة على موقع التدوينات القصيرة تويتر.



الأزمة التي أثارها حفيد الفنان الكبير، جاءت بعد تدوينته الأخيرة والتي أعلن من خلالها عن اقترابه من تأسيس شركة وخط إنتاج لواقيات ذكرية تحمل أسم “عمر الشريف”.

وكتب عمر الصغير في تدوينته: “نقاش حول تطوير علامة تجارية خاصة باسمي لواقيات ذكرية بنكهة الحمّص والفلافل، مَن يريد أن يستثمر معي في هذا المشروع؟”.

وتحل اليوم الذكرى الرابعة لوفاة الفنان المصري العالمي عمر الشريف الذي قدم عددًا كبيرًا من الأفلام سواء المصرية أو العالمية، وترشح لجائزة الأوسكار ونال 3 جوائز "جولدن جلوب" وجائزة "سيزر".

Advertisements



كانت بداية عمر الشريف، واسمه الأصلي "ميشيل شلهوب" وهو من مواليد (1932) دخول عالم الفن، عندما التقي بصديقه المخرج الراحل يوسف شاهين الذي علم بقصة حبه للتمثيل، وقدمه في دور البطولة أمام فاتن حمامة في فيلم "صراع في الوادي"، والذي حظي بجماهيرية كبيرة، ما جعلهما يشكلان ثنائيًا في العديد من الأفلام.

وفي عام 1955 تزوج عمر الشريف من فاتن حمامة (بعد أن أعلن إسلامه)، وأنجبا ولدًا واحدًا (طارق).

وقد اشتهر في أفلامه الأجنبية بشخصية الرجل الهادئ والغامض واللطيف والمغري للنساء، بينما مثل في أفلامه العربية جميع الشخصيات الهزلية والأدوار الجادة والرومانسية والكلاسيكية.



