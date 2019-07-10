شاهد.. اليسا ترحب بالسياسي سليمان فرنجيه

نشرت المطربة اللبنانية إليسا صورة لها برفقة السياسي ورئيس تيار "المردة" بلبنان سليمان طوني فرنجيه عبر حسابها الرسمي بموقع التويندات القصيرة "تويتر".
وعلقت قائلة: "تشرفت اليوم بزيارة بنشعي وباستقبال حار وكريممن رئيس تيار المرده سليمان فرنجيه وزوجته ريما".
وتابعت: "بجتمع أنا وهني على حب الأرض والوطن، وعلى الثبات بالموقف يللي بحترموا عليه وشكرا
وجاءت الزيارة في إطار شخصي ووطني، وذلك بعد المصالحة بين التيارين "القوات"و"المردة" بعد خلافهما في لبنان.
يذكر أن آخر الأعمال التي قدمتها إليسا لجمهورها ألبوم "إلي كل إلي بيحبوني" وحقق نجاحا باهرا خاصا بعد صراعها مع المرض.
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